Главный раввин Санкт-Петербурга назвал осквернение Еврейского кладбища оскорблением предков

Главный раввин Санкт-Петербурга Менахем Мендл Певзнер назвал повреждение надгробий на Еврейском кладбище на проспекте Александровской Фермы кощунством и оскорблением памяти предков, сообщает официальный портал еврейской общины Петербурга.

Ранее сообщалось, что 28 июля в полицию поступило заявление от представителя обслуживающей организации кладбища о повреждении 30 надгробий. Началась проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Это кощунство и оскорбление памяти наших предков. Мы уверены, что правоохранительные органы сделают все, чтобы найти и наказать виновных. Трагически символично, что это произошло в канун Девятого Ава – дня, когда мы постимся в память о разрушенном Храме», — заявил Певзнер.

По данным сайта общины, неизвестные повалили около 30 надгробий на Кленовой улице, участки 5 и 9. Предположительно, это произошло в период между вечером 26 июля и утром 28 июля. Кроме того, повалено и разбито более десятка надгробий на участках вдоль Гаревой дорожки.

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Еврейское кладбище возникло в 1875 году как отдельный иноверческий участок Преображенского кладбища (ныне — кладбище Памяти жертв 9-го января). В годы Великой Отечественной войны на кладбище появилась братская могила моряков Балтийского флота, а также братская могила ленинградцев, погибших в период героической обороны города. Кладбище было закрыто для захоронений в 1968 году, и сейчас можно только похоронить урну с прахом в уже существующую родственную могилу или на специальной аллее. В постсоветское время кладбище неоднократно подвергалось вандализму.