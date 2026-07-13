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В Выборгском районе появится новая модульная станция очистки стоков

Проект реализуют до конца текущего года.

В Выборгском районе появится новая модульная станция очистки стоков - Проект реализуют до конца текущего года.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В поселке Барышево Выборгского района приступили к строительству модульной станции очистки стоков. Об этом 13 июля сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Станция будет рассчитана на 30 кубометров в сутки и позволит очищать все хозяйственно-бытовые стоки населенного пункта. Финансирование проекта в размере 50,3 млн рублей ведется из областного бюджета.

«Ввод в эксплуатацию запланирован в конце 2026 года. Комитет по ЖКХ доложил: в планах на 2026 год — модульные станции очистки сточных вод ещё для 8 тысяч жителей. Их установят в Юкках, Новоселье Сланцевского района, Петровском, Ромашках, Усадище и Рябово. А модули в Осельках и Семиозерье уже работают», — добавил губернатор. 

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Александр Дрозденко Выборгский район
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В Ленобласти возобновили электроснабжение на основной сети после удара стихии

Сейчас энергетики отрабатывают локальные заявки жителей.

В Ленобласти возобновили электроснабжение на основной сети после удара стихии - Сейчас энергетики отрабатывают локальные заявки жителей.
Фото: Россети Ленэнерго

Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях 6–110 кВ в Ленинградской области, пострадавших от мощного циклона. Об этом 13 июля сообщает «Россети Ленэнерго».

«В работах было задействовано 120 бригад «Россети Ленэнерго»: 314 специалистов, 120 единиц спецтехники», — отметили в компании.

Сейчас специалисты продолжают отрабатывать локальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ, чтобы обеспечить электроэнергией каждый жилой дом. В «Россети Ленэнерго» также предупреждают, что в процессе перевода нагрузок с резервных схем питания на основные возможны кратковременные перерывы в электроснабжении. Работы будут продолжаться до полного восстановления инфраструктуры.

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