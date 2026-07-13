Проект реализуют до конца текущего года.

В поселке Барышево Выборгского района приступили к строительству модульной станции очистки стоков. Об этом 13 июля сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Станция будет рассчитана на 30 кубометров в сутки и позволит очищать все хозяйственно-бытовые стоки населенного пункта. Финансирование проекта в размере 50,3 млн рублей ведется из областного бюджета.

«Ввод в эксплуатацию запланирован в конце 2026 года. Комитет по ЖКХ доложил: в планах на 2026 год — модульные станции очистки сточных вод ещё для 8 тысяч жителей. Их установят в Юкках, Новоселье Сланцевского района, Петровском, Ромашках, Усадище и Рябово. А модули в Осельках и Семиозерье уже работают», — добавил губернатор.