Фото и видео: после расчленения жена Картрайта от его имени общалась в соцсетях – и ее могут отпустить

Как ранее сообщал ivbg.ru, в Санкт-Петербурге супруга расчленила тело украинского андеграунд рэп-исполнителя, участника Versus Battle Энди Картрайта (Александра Юшко).

По словам супруги рэпера Марины, Александр умер не позднее 25 июля от передозировки наркотиками. Марина не хотела, чтобы Энди считали наркоманом. Поэтому расчленила тело, расфасовала по пакетам и хотела объявить, что он исчез.

Марина готова пройти тест на полиграфе, чтобы подтвердить невиновность. Если озвученная ею версия подтвердится, ее могут отпустить за отсутствием состава преступления. Однако: соцсети рэпера велись и после его смерти. А знакомые Энди говорят, что наркотиками он не увлекался. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».