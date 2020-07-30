Выборгский турпроект вышел в финал Всероссийского конкурса

Им стал проект туристического рекреационного кластера «Варяжское море», который предполагает организацию сети пеших, вело и водных туристических маршрутов

Проект, маршруты которого объединят пять особо охраняемых природных территорий, был отобран накануне на заседании конкурсной комиссии в число финалистов. На пути следования туристов предлагается создание организованных стоянок и кемпингов.

Теперь команда проекта примет участие в акселерации, где получит навыки разработки и реализации подобных проектов, после чего представит свой проект на втором этапе.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Выборгский Музей-заповедник «Парк Монрепо» в 2019 году получил II место в номинации «Лучшее событие культурно-музыкальной направленности» в областном конкурсе «Калейдоскоп путешествий» и гран-при областного конкурса «Лучшие в туризме Ленинградской области».