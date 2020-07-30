Бесплатный вебинар «Антивирусная защита в облаке: как защититься от злоумышленников и вредоносного кода»

Вирусы и вредоносные программы постоянно развиваются и каждый день становятся все опаснее. В 2019 году 79% представителей бизнеса назвали киберпреступления главным риском для компаний.

31 июля в 11:00 эксперт по информационной безопасности облачного бизнеса МТС, Алексей Афанасьев, расскажет, как повысить уровень безопасности ИТ-систем с помощью облачных сервисов, и почему облачные провайдеры способны стать настоящей «фабрикой» по безопасности. Специальный гость мероприятия — Евгений Марковец, технический инженер «Лаборатории Касперского», поделится знаниями про развитие технологий для защиты гибридных и облачных сред.

На бесплатном вебинаре вы узнаете:

— Какие вирусные угрозы являются самыми опасными и распространенными?

— Почему традиционные антивирусы не подходят для защиты ИТ-ресурсов в публичном облаке?

— Как организовать безопасную удаленную работу с использованием облачного антивируса?

В программе:

Особенности работы в облаке: ответственность провайдера и клиента

Сценарии и необходимость использования антивирусной защиты в облаке

Разбор облачного антивирусного сервиса, построенного с использованием решений «Лаборатории Касперского»

Будет интересно специалистам по информационной безопасности и ИТ-менеджерам, руководителям, отвечающим за кибербезопасность, руководителям ИТ-отделов.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.