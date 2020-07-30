Сто спортсменов примут участие в ралли в Выборге 1 августа

Автор: Кира Нагорная
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30 июля — 02 августа 2020 года состоится Кубок Губернатора Ленинградской области по автомобильному спорту — ралли «Выборг 2020».

Участие в ралли в этом году примут автогонщики из Москвы, Санкт-Петербурга,  Ярославля, Перми, Петрозаводска, Екатеринбурга и Челябинска. Всего ─ 50 экипажей. Программа ралли доступна по ссылке.

Напомним, что в прошлом году во время проведения ралли пострадал один из зрителей. Мужчина грубо нарушил нормы безопасности на гонке — вышел на гоночную трассу во время заезда и был сбит автомобилем.

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