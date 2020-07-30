Опытные наставники помогут начинающим предпринимателям Ленобласти

В Ленобласти стартовал набор участников для проекта по наставничеству для начинающих предпринимателей.

Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти совместно со STARTUP FAMILY организуют для начинающих предпринимателей региона серию онлайн-занятий с персональным наставников, который обладает практическими компетенциями в сфере организации и ведения предпринимательской деятельности.

Участников разделят на три потока из 25 групп по 20 человек. По итогу курсов будут созданы проекты развития собственного бизнеса, а лучшие бизнес-проекты выйдут в финал для презентации перед экспертным жюри на площадке Центра «Мой бизнес».

Для участия необходимо оставить заявку по ссылке.