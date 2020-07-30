В Кудрово завершается монтаж кровли и стен будущего пожарного депо

Осенью планируется получить заключение о соответствии.

Все работы по монтажу кровли и стен пожарного депо планируют завершить до конца июля. Сейчас рабочие устанавливают внутренние перегородки, монтируют пирог кровли, прокладывают тепловые сети, вентиляцию, водоснабжение, канализацию, об этом сообщает Дирекции КРТ Ленобласти. После 15 августа рабочие приступят к благоустройству территории возле депо и начнут внутреннюю отделку.

Отмечается, что все работы идут по графику, поэтому в октябре-ноябре этого года планируется выйти на заключение о соответствии и ввод объекта в эксплуатацию.