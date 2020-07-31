Восемь человек погибли, 8 пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Крыму

Восемь человек погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму при столкновении микроавтобуса с грузовиком, сообщили в пресс службе МЧС Крыма.

Ранее представитель экстренных служб сообщал о семи погибших в ДТП.

«На участке трассы «Таврида» от Белогорска до Симферополя микроавтобус Mercedes sprinter врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом. В результате ДТП погибли восемь пассажиров микроавтобуса, семь пострадали», — сообщили в ведомстве.

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Среди погибших детей нет, на месте работали более 30 человек из экстренных служб и 16 единиц техники.