Полумарафон перекроет несколько улиц Выборга 2 августа

В Ленобласти пройдет традиционное спортивное мероприятие “Выборгский полумарафон – 2020”, в связи с этим несколько улиц Выборга будут перекрыты.

Отмечается, что временные ограничения на проезд по городу затронет и рейсовые автобусы. Так, 2 августа перекроют:

с 11.00 до 12.00 Советскую улицу (от перекрестка с улицей Выборгской до Морской набережной);

с 11.00 до 13.30 улицу Гагарина (от перекрестка с проспектом Победы до перекрестка с Одесским переулком), Крепостной мост, набережную 30-го Гвардейского корпуса (от Крепостного моста до Петровского моста) и улицу Данилова (от пересечения с Морской набережной до пересечения с Московским проспектом);

с 11.00 до 13.30 на улице Данилова для движения будет закрыт тротуар и половина полосы движения от пересечения с Московским проспектом до пересечения с Приморским шоссе.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.