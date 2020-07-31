Путин поручил поддержать лишившихся вкладов россиян

Владимир Путин поручил правительству и ЦБ проработать меры поддержки россиян, потерявших вклады в банках. Доклад должен быть представлен до 1 октября.

В начале июля член рабочей группы, депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг рассказал, что банковские вклады потеряли 192 тысячи человек, и предложил найти какую-то юридическую формулу, чтобы помочь им. Путин согласился с тем, что этот вопрос надо проработать.

Ранее ivbg.ru писал, что порядка 30% россиян намерены забрать свои вклады из банков при минимальных ставках. При этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию.