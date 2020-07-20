Порядка 30% россиян намерены забрать свои средства из банков. Однако это произойдет в случае, если сохранится падение ставок по вкладам.

При этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля вновь упала до рекордно низкого уровня в 4,63% с 4,8% в третьей декаде июня.

Отмечается, что сменить рубли на золото готовы 7% респондентов, в облигации намерены вложиться в такой ситуации 6%. Еще 4% опрошенных рассматривают недвижимость, говорится в исследовании «Росгосстрах банка» и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Еще 12% россиян начнут искать более выгодные инструменты сбережения и накопления. Остальные опрошенные затруднились с ответом.