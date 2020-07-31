Бродячие собаки убивают скот фермеров в Гатчинском районе

По словам пострадавших фермеров, стаи собак начали прикармливать люди. Тем самым они проявили безответственность, ведь псов становилось все больше, а домой их никто не забирал.

Собаки убивают фермерских животных систематически. В одну из ночей убили сразу пятерых коз. А в России нет юридического инструмента, который бы регламентировал происходящее.

«Еще в советское время их отстреливали, а если пастух встречал такое животное, то мог применить оружие. Нам сейчас нельзя этого делать», – сообщил пострадавший фермер

При этом собаки не едят скот, а просто его убивают. По мнению пострадавшего фермера, разрешение на отстрел помогло бы в случаях, когда псы представляют угрозу хозяйству или жизни человека.