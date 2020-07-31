Из-за плановых работ 3 августа будет приостановлена подача электроснабжения в четырех населенных пунктах Бокситогорского района Ленобласти.
Света не будет в следующих населенных пунктах:
Самойловское сельское поселение:
- с 09.00 до 17.00 частично на Центральной улице в деревне Самойлово,
- с 10.00 до 17.00 — деревня Подборовье;
Большедворское сельское поселение:
- с 09.00 до 17.00 деревня Рыбежка;
Ефимовское городское поселение:
- с 10.00 до 17.00 — Лахта, Сидорово, Красный Бор, Саньков Бор, поселок Красноборский, ДСК, пилорамы, сотовая связь;
Бокситогорское городское поселение:
- с 11.00 до 13.00 в деревнях Сегла, Нижница, Сенно, Симоново, Известковая, Батьково и Горка.