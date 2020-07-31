3 августа жители Бокситогорского района временно останутся без света

Автор: Гузель Галимова
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Из-за плановых работ 3 августа будет приостановлена подача электроснабжения в четырех населенных пунктах Бокситогорского района Ленобласти.

Света не будет в следующих населенных пунктах:

Самойловское сельское поселение: 

  • с 09.00 до 17.00 частично на Центральной улице в деревне Самойлово,
  • с 10.00 до 17.00 —  деревня Подборовье;

Большедворское сельское поселение:

  • с 09.00 до 17.00 деревня Рыбежка;

Ефимовское городское поселение:

  • с 10.00 до 17.00 — Лахта, Сидорово, Красный Бор, Саньков Бор, поселок Красноборский, ДСК, пилорамы, сотовая связь; 

Бокситогорское городское поселение:

  • с 11.00 до 13.00 в деревнях Сегла, Нижница, Сенно, Симоново, Известковая, Батьково и Горка.