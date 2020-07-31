В Ленобласти грибники нашли в лесу двух потерявшихся козлят и вернули их маме

Грибники во время “тихой охоты” в Ленобласти наткнулись на необычную находку — двух маленьких козлят.

По словам автора поста, опубликованного в группе «Грибы Ленинградской Обл.в VK России и зарубежья«, козлята от страха прижимались друг к другу и кричали, надеясь, что их услышит мама. Грибники не смогли оставить беспомощных животных и пошли искать козу. К счастью, поиски завершились успешно.