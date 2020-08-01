Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 1 августа

Согласно последним данным на 1 августа, по всему миру коронавирус подтвержден у 17,78 млн человек. Полностью выздоровели при этом 11,16 млн человек, умерли — 684,3 тыс.

В России первое место по количеству зараженных занимает Москва (241,3 тыс.), второе — Подмосковье (63,4 тыс.). Замыкает тройку Санкт-Петербург (31,4 тыс.).

С учетом статистики по всему миру, на первом месте по количеству зараженных коронавирусом занимают США (4,7 млн). Второе место занимает Бразилия (2,66 млн), третье — Индия (1,7 млн). Россия находится на четвертом месте (840 тыс.).