Сегодня, 1 августа, Ленинградская область празднует день рождения. В связи с этим в адрес губернатора в течение дня поступают поздравления и пожелания жителям Ленобласти.

Тем временем ленинградцы креативно поздравляют регион в социальных сетях: публикуют стихи, песни, фото и видео в честь празднования под хэштегом #МоядушаЛенобласть для участия в конкурсе.

Трогательно читая на видео стихотворение, совсем юная Даша Филиппова поздравляет не только всю область, но и свой родной поселок имени Свердлова.

Руководители федеральных структур, главы регионов и первые лица системообразующих предприятий также не остались в стороне.

Полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан отметил экономическую и социальную устойчивость региона, динамичную реакцию на новые вызовы и значительный вклад, внесенный в укрепление суверенитета России.

«Регион активно развивает инфраструктуру, строит и обновляет объекты социальной сферы, дорожную сеть, телекоммуникации. Это делает более комфортными условия жизни и работы». «Желаю всем жителям области успехов в созидательном труде, счастья и благополучия!», — говорится в поздравлении Александра Гуцана.

Тем временем специалисты сланцевского парка культуры и отдыха сняли и выложили в сеть целый фильм, посвященный Ленинградской области. Творческие коллективы со всего Ломоносовского района исполнили оригинальную версию песни на стихи Михаила Матусовского и музыку Василия Соловьева-Седого «Ленинградские вечера»: поздравление подготовили 3 солистки и 15 самодеятельных коллективов: 137 человек.

С подробными условиями конкурса можно познакомиться в группе «Ленинградская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, сегодня был дан старт ралли «Выборг-2020» на Кубок Губернатора Ленинградской области по автомобильному спорту. Большинство автомобилей, на которых спортсмены будут бороться за победу, представляют отечественный автопром.