Фото: в Выборге дан старт ралли

Сегодня утром, 1 августа, на Рыночной площади в Выборге стартовало ралли «Выборг-2020» на Кубок Губернатора Ленинградской области по автомобильному спорту.

Участие принимают спортсмены из Петербурга, Ярославля, Москвы, Тулы и других городов. Большинство автомобилей, на которых спортсмены будут бороться за победу, представляют отечественный автопром.

Им предстоит преодолеть две секции общей протяженностью 179,7 км, из которых 81,5 км – дистанция скоростных участков (покрытие – гравий, грунт).

Местные жители и туристы, посетившие старт ралли, делятся в социальных сетях кадрами с мероприятия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram КВ-0 #ралливыборг2020 #karelrally Публикация от Vladimir Noskov (@vladimir_noskof) 31 Июл 2020 в 11:47 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Последние приготовления Публикация от @ golowina.djulia 31 Июл 2020 в 10:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @golowina.djulia 31 Июл 2020 в 3:57 PDT