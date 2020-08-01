Фото: в Выборге дан старт ралли

Автор: Илья Серов
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Сегодня утром, 1 августа, на Рыночной площади в Выборге стартовало ралли «Выборг-2020» на Кубок Губернатора Ленинградской области по автомобильному спорту.

Фото здесь и далее: «Интересные события в Выборге»

Участие принимают спортсмены из Петербурга, Ярославля, Москвы, Тулы и других городов. Большинство автомобилей, на которых спортсмены будут бороться за победу, представляют отечественный автопром.

Им предстоит преодолеть две секции общей протяженностью 179,7 км, из которых 81,5 км – дистанция скоростных участков (покрытие – гравий, грунт).

Местные жители и туристы, посетившие старт ралли, делятся в социальных сетях кадрами с мероприятия.

 

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КВ-0 #ралливыборг2020 #karelrally

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Последние приготовления

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Ралли 2020 #ралли #выборг

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