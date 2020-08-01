Девочка погибла при лобовом столкновении легковушки и грузовика на «Скандинавии»

Сегодня вечером, 1 августа, на 112-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе произошла авария. Столкнулись KIA Sorento и грузовик Scania.

По предварительным данным, 40-летний водитель легковушки около 16:10 выехал на встречную полосу и влетел в грузовик под управлением 31-летнего мужчины.

В результате 14-летняя девочка, находившаяся на переднем сиденье легковушки, скончалась на месте. Еще четверо пассажиров — 40-летняя женщина и трое детей в возрасте 10, 8 и 4 лет — получили травмы средней степени тяжести.

Движение осуществляется в реверсивном режиме — грузовик развернуло на проезжей части, а легковушка оказалась в кювете. Пробка составила около 4 км, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Проводится проверка.