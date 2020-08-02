Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 2 августа

Согласно последним данным на 2 августа, по всему миру коронавирус подтвержден у 18 млн человек. Полностью выздоровели при этом 11,33 млн человек, умерли — 690 тысяч.

В России первое место по количеству зараженных занимает Москва (242 тыс.), второе — Подмосковье (63,5 тыс.). Замыкает тройку Санкт-Петербург (31,6 тыс.).

С учетом статистики по всему миру, на первом месте находятся США (4,76 млн), на втором — Бразилия (2,7 млн). Третье место занимает Индия (1,75 млн). Россия находится на четвертом месте (845,4 тыс.).