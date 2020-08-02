Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России упрощается оформление пособия на детей от трех до семи лет.

С 1 ноября получать пособие станет проще: гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах — госорганы сами получат эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июня выплачивают семьям с низким доходом — если среднедушевой доход в них не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.