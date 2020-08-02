Из психбольницы под Гатчиной сбежал пациент с татуировкой на голове в виде бабочки

Вчера вечером, 1 августа, в полицию обратилась главный врач отделения Дружносельской психиатрической больницы Гатчинского района. Женщина сообщила о побеге из медучреждения.

По словам обратившейся, примерно в 17 часов территорию психиатрической больницы покинул находящийся на лечении 34-летний житель Гатчины.

Известно, что сбежавший ростом около 175 см, налысо побритый. На голове имеется татуировка в виде бабочки. Мужчина в момент побега был одет в зелено-желтую майку, синие трусы и домашние тапочки.

Ранее ivbg.ru писал, что сбежавший из психбольницы в Дружноселье уголовник был задержан в шести километрах от дома. Речь идет о 39-летнем жителе Волосовского района, осужденном за разбой.