На Пулковском шоссе нашли фугасную авиабомбу весом 500 кг — фото

Вчера, 1 августа, на Пулковском шоссе, 71, в Санкт-Петербурге обнаружили фугасную бомбу. Инцидент произошел при проведении строительных работ.

На место оперативно прибыли специальные службы.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу уточняет, что речь идет о 500-килограммовой фугасной бомбе времен Великой Отечественной войны.

«Несмотря на минувшие с той войны десятилетия, невская земля до сих пор хранит в себе несчетное множество неразорвавшихся боеприпасов. Подобные сообщения поступают в экстренные службы города практически ежедневно…», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Спасатели после того, как прибыли на место, потратили несколько часов, чтобы аккуратно подобраться к снаряду, обвязать его тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль. В итоге опасную находку отправили на полигон под Петербургом и уничтожили.