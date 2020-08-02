Более 800 военнослужащих ЗВО примут участие в учении на полигоне в Ленобласти

Учение инженерных войск ЗВО будет проходить на полигоне в Ленобласти с 3 по 7 августа. Военнослужащие уже совершили многокилометровые марши, прибыли в назначенный район.

Всего будет задействовано более 800 человек и около 80 единиц техники, включая инженерные машины разминирования ИМР-2, котлованные машины МДК-3, бульдозеры, экскаваторы, краны. Военнослужащим предстоит выполнить инженерную разведку, расчистить завалы, найти и ликвидировать взрывоопасные предметы.

Помимо этого, инженеры обустроят на путях выдвижения условного противника минные поля и невзрывные заграждения, развернут станции добычи и очистки воды.