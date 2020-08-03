Вокалистка из Кингисеппа стала лауреатом международного конкурса

Шестнадцатилетняя София Ворона стала Лауреатом I степени Международного вокального онлайн-конкурса «Истоки»

Победу ученице Центра эстетического воспитания и образования детей Кингисеппа принесла военно-патриотическая песня «Две матери». Кроме нее в конкурсе, который в этом году проходил в режиме онлайн, приняли участие Елизавета Шарапова и Александра Шевелева — также из Центра эстетического воспитания и образования детей Кингисеппа, и воспитанники Подпорожского культурно-досугового комплекса Екатерина Базунова и Петр Попов.

Теперь Софию ждем Москва, где она 24-29 ноября поборется за Грант-При на X Международном фестивале русской культуры «Истоки».