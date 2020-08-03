Видео: в Петербурге во время конфликта мужчина получил пулю в грудь из травмата

В Приморском районе Петербурга словесная перепалка закончилась стрельбой из травматического пистолета. Стрелка задержали, а пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Ссора между мужчинами произошла в воскресенье, 2 августа, возле дома №8 на Ланском шоссе. На кадрах видно, что один из участников конфликта несколько раз стреляет в сторону потерпевшего, который пытается убежать от агрессора.

Стрелка удалось задержать через несколько часов. Им оказался 35-летний житель Петербурга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Сосновом Бору ссора дачников закончилась стрельбой.