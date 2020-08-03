Видео: грабители украли продукты и напали на работников «Пятерочки» в Петербурге

Вчера вечером, 2 августа, магазин «Пятерочка» на Ланском шоссе в Петербурге посетили мужчина и женщина. Они попытались украсть товары, однако продавец попыталась пресечь это.

Так, сотрудница магазина попыталась остановить преступников, в итоге уже на улице спутница мужчины оттолкнула бдительную женщину и пять раз ударила ее сумкой по голове. Далее злоумышленники распылили перцовый баллончик в лицо уборщице, пришедшей на помощь продавцу, после чего скрылись.

Устанавливается перечень похищенного и сумма ущерба. Полицейские изучили записи с камер, составили приметы злоумышленников. Речь идет о мужчине славянской внешности, на вид 30-35 лет, одетом в спортивный костюм с капюшоном. Его спутница также славянской внешности в возрасте 30-35 лет.

Ориентировку направили в территориальные подразделения полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: Telegram-канал «Mash на Мойке».