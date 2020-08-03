Более 30 кораблей ВМФ России приступили к учению «Океанский щит-2020» на Балтике

Учения «Океанский щит-2020» стартовали на Балтийском флоте, в них принимают участие более 30 кораблей, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Военно-морские учения «Океанский щит-2020» начались под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова», — говорится в сообщении.

К учению привлекли силы ВМФ, принимавшие участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, а также группировку Балтийского флота. Всего в учениях задействованы более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, противовоздушной обороны и морской пехоты.

Корабли уже отработали выход из пунктов базирования, противоминную оборону. Сейчас экипажи заняты тренировками по отражению авиаударов, поражению корабельных сил противника, поиску и уничтожению подводных лодок, высадке тактических десантов.

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В Минобороны также анонсируют практические пуски ударных и зенитных ракет и артиллерийские стрельбы.