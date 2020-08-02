Полумарафон в Выборге, учение ЗВО, новые зараженные: главное в Ленобласти за 2 августа

Сегодня, 2 августа, в Ленинградской области стало известно о грядущих учениях военнослужащих на региональном полигоне, появилась информация о новых зараженных, экологических кемпингах и другом.

Учение военнослужащих в Ленобласти

Учение инженерных войск ЗВО будет проходить на полигоне в Ленобласти с 3 по 7 августа. Всего будет задействовано более 800 человек и около 80 единиц техники. Им предстоит выполнить инженерную разведку, расчистить завалы, найти и ликвидировать взрывоопасные предметы.

Помимо этого, инженеры обустроят на путях выдвижения условного противника минные поля и невзрывные заграждения, развернут станции добычи и очистки воды.

Полумарафон в Выборге

Сегодня в городе состоялся старт легкоатлетического полумарафона. Любителям и профессиональным спортсменам предложили преодолеть две дистанции — 10 и 21 км.

В рамках полумарафона также прошли состязания по бегу VyborgRun, которые посетил пилот «Формулы 1» и уроженец Выборга Виталий Петров.

Экологические лагеря

В Ленинградской области начали работу экологические кемпинги. Лагеря будут разбивать в местах большого скопления мусора, чтобы от него избавиться. Первым таким местом стала прибрежная зона Ладожского озера в районе мемориала «Разорванное кольцо».

Незадолго до этого на состояние прибрежной зоны пожаловались пользователи в социальных сетях. Поэтому эковолонтеры решили начать акцию именно с этого места.

Новые зараженные

За сутки в Ленинградской области коронавирус подтвердился у 39 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Всего за указанный период в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса, зафиксировано 70 летальных исходов. Полностью выздоровели при этом 3 649 человек.

На сегодняшний день в России выявлено 850 870 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 128 летальных исходов, выздоровели 650 173 человека.

Образовательные учреждения проверяют

В Подпорожском районе специалисты начали проверку образовательных учреждений на готовность к новому учебному году. Установлено, что они действительно оборудованы системой пожарной сигнализации, оповещением и управлением эвакуации.

В связи с этим эксперты не нашли нарушений даже несмотря на наличие правил Роспотребнадзора, связанных с пандемией коронавируса: на входе проверяют температуру, в здании установлены санитайзеры для обработки рук.