На стройплощадке у Петербургского шоссе вторую неделю находят человеческие останки

Накануне около 11 часов утра командир поискового отряда «Воин» сообщил о найденных человеческих останках, найденных на пересечении улиц Сарицкая и Образцовая в Петербурге.

Кости могут принадлежать бойцу Красной армии. Полиция получает соответствующие сообщения больше недели: 23, 24 и 31 июля поисковики нашли останки, предположительно, трех бойцов.

Фрагменты отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Также среди находок гранаты «Ф1», миномётная мина, немецкая граната «М-39».

Останки находят на стройплощадке железнодорожной платформы на ветке бывшей Варшавской дороги в районе населённого пункта Пулковское.

Поисками занимаются клуб «Пулковский Рубеж» и отряды «Воин» и «Высота».



