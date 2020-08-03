Губернатор Александр Беглов отметил, что в некоторых торговых центрах Петербурга не соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора.

«Кое-где нет даже элементарных дезинфицирующих растворов. Я убедился в этом в ходе субботнего объезда. Напоминаю, что решение возобновить работу было принято на условиях того, что каждое предприятие не формально соблюдает стандарты безопасности, а по существу контролирует потоки посетителей и помогает людям соблюдать правила, тем самым оберегая их жизнь и здоровье», — сообщил глава города.

По его словам, нарушителей ждут штрафы в размере 500 тысяч рублей, при этом их деятельность могут приостановить на срок до 90 суток.