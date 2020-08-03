В Выборге состоится велогонка на горных велосипедах 9 августа

В Выборге 9 августа на стадионе Локомотив будет дан старт велогонке на горных велосипедах. Трасса предусматривает склоны горы, технически сложные и интенсивные элементы.

Половина дистанции — сплошной каменный сад со спусками и подъемами по скальным лбам и извилистыми тропинками среди валунов и камней. Вторая половина — плотные скоростные дорожки, где можно восстановить силы и подкрепиться.

Участие могут принять все любители велоспорта. Огранизаторы ввиду сложности трассы установили дополнительную категорию для владельцев полноподвесных велосипедов с ходами более 140 мм.

Старт 9 августа в 11:00. Пройти регистрацию можно на сайте спортивного мероприятия.