По мнению гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, после открытия границы России с Абхазией произошел спад цен на отдых на южных отечественных курортах.

Он объяснил, что из-за закрытых границ в отелях Адлера и Сочи началась «ценовая вакханалия»: стоимость номеров резко увеличилась — некоторые объекты размещения предлагали варианты за 20 тысяч рублей в сутки вместо 10 тысяч. Открытие границ с Абхазией вынудило отельеров уменьшить цены.

Предсказывается, что в результате рост цен окончится и вернется к прежнему уровню.

«Гостиницы Адлера уже начали снижать стоимость. И в целом в Абхазии цены на еду и проживание ниже на 30 процентов, чем в Адлере», — подсчитал Мкртчян.

Он спрогнозировал, что в 2020 году Абхазию смогут посетить до 400 тысяч россиян. В прошлом году их было в два с половиной раза больше — один миллион человек.