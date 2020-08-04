Фуд-корты в торговых центрах и МФЦ возобновляют работу в Ленобласти

В Ленобласти вводятся новые послабления: в торговых центрах возобновляют работу фуд-корты, МФЦ вернулись к обычному режиму.

Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление. Теперь в торговых центрах, расположенных в “зеленой” и “желтой” зонах региона, разрешена работа фуд-кортов. В Гатчинском районе по-прежнему сохранены ограничения — заведения общепита работают только на вынос. Социальная дистанция и ношение масок — сохраняются везде.

Офисы МФЦ возобновляют свою работу в полном объеме во всех районах Ленобласти. При этом медицинские маски никто не отменял.

Напомним, в «красной» зоне находится Гатчинский район; в «желтой» — Всеволожский, Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский районы и Сосновый Бор; в “зеленой” — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский, Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский и Лужский районы.