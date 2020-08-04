Большинство россиян предпочитает путешествовать на самолете

После снятия ограничений из-за коронавируса многие россияне наконец-то смогли отправиться в отпуск. Сервис Туту.ру выяснил, на каком транспорте им комфортнее добираться до места отдыха в этом году.

Большинство респондентов — 33% — свое предпочтение отдали самолету. Второе место досталось электричке — 24%, вероятно, в этом году этот процент опрошенных просто не планирует дальних поездок. 17% россиян свой голос отдали за поезд, 10% — автомобиль, 9% — велосипед, 5% — автобус, 2% — за корабль.