1 августа Россия открывает границу с Абхазией

В список стран, с которыми Россия открывает границы с 1 августа, добавили Абхазию.

Решение об открытии государственной границы России с Абхазией принял оперштаб по борьбе с COVID-19. Учитывались заключения Роспотребнадзора и Минздрава по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки и готовность объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов.

Также с 1 августа Россия возобновляет международные полеты с Великобританией, Турцией и Занзибаром в Танзании. Вылететь можно будет из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.