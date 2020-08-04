Видео: в Крыму семилетняя девочка нырнула в бассейн и спасла не умеющего плавать мальчика

На территории частного отеля в пригороде Судака в Крыму пятилетний мальчик случайно упал в бассейн и начал тонуть. Он не умел плавать.

Незадолго до этого ребенок катался на самокате по периметру, но в какой-то момент потерял управление и тут же оказался в воде. Тогда же в воду нырнула семилетняя девочка, практически не раздумывая.

Девочка моментально подхватила упавшего ребенка, тогда на место подбежали взрослые и помогли тонувшему выбраться из бассейна.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и готовятся необходимые документы для награждения девочки.