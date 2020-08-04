Заместителя секретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергея Перминова выдвинут в качестве кандидата в сенаторы от Ленинградской области.

Губернатор региона Александр Дрозденко уже отправил необходимые данные. Примечательно, что Сергей Перминов не единственный, кто был выдвинут от Ленобласти.

Представлены также кандидатуры заместителя главврача Тихвинской больницы Инны Чурековой и руководителя фермерского хозяйства и президента Ассоциации фермерских хозяйств Петербурга и Ленобласти Михаила Шконды

Сергей Перминов в 2000 году начал свою карьеру в качестве адвоката в Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов. В 2008 году он занял пост представителя ЗакСа Северной столицы в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Далее с 2012 по 2013 год Перминов являлся руководителем комитета правового обеспечения и контроля Ленинградской области, по 2015 год занимал пост вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Ленинградской области. Пять лет — с 2015 по 2020 — он занимал пост вице-губернатора Ленобласти по внутренней политике.