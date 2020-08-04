Кандидатура Сергея Перминова будет выдвинута от Ленобласти в Совет Федерации

Автор: Илья Серов
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Заместителя секретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергея Перминова выдвинут в качестве кандидата в сенаторы от Ленинградской области.

Фото: Dum-spb.ru

Губернатор региона Александр Дрозденко уже отправил необходимые данные. Примечательно, что Сергей Перминов не единственный, кто был выдвинут от Ленобласти.

Представлены также кандидатуры заместителя главврача Тихвинской больницы Инны Чурековой и руководителя фермерского хозяйства и президента Ассоциации фермерских хозяйств Петербурга и Ленобласти Михаила Шконды

Сергей Перминов в 2000 году начал свою карьеру в качестве адвоката в Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов. В 2008 году он занял пост представителя ЗакСа Северной столицы в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Далее с 2012 по 2013 год Перминов являлся руководителем комитета правового обеспечения и контроля Ленинградской области, по 2015 год занимал пост вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Ленинградской области. Пять лет — с 2015 по 2020 — он занимал пост вице-губернатора Ленобласти по внутренней политике.