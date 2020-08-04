Представитель Ленинградской области Артем Пастухов успешно защитил в очном этапе всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» свой проект роботизации технологического процесса пайки индуктивных компонентов на производстве Выборга.
Теперь разработчик претендует на победу в номинации «Большая технологическая разведка моей страны». Он стал одним из четверых претендентов на победу, всего свои инициативы представили участники из 21 региона России.
Распределение призовых мест станет известно позже: традиционные медали и специальные призы партнеров номинации победители получат на общей торжественной церемонии награждения, которая должна состояться осенью 2020 года.