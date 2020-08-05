Volkswagen насмерть сбил пешехода на Колтушском шоссе

Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Личность погибшего устанавливается.

По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, авария произошла вечером 4 августа во Всеволожском районе. Водитель автомобиля Volkswagen сбил пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.