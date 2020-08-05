Дебошир из Мурино просил вызвать ему десант и инопланетян – видео

Под присмотром сотрудников полиции неадекватного мужчину в Мурино забрала скорая.

По информации очевидцев в группе «ВКонтакте» «Девяткино LIVE | Мурино», вечером 4 августа во дворе жилого дома в Мурино, полуголый неадекватный мужчина бегал по улице и просил вызвать ему: «Десант и инопланетян!». Мужчину пытались утихомирить прохожие, с которыми у него чуть не завязалась драка.

Прибывшие на вызов медики скорой помощи не смогли усадить мужчину в автомобиль. Позднее уже полицейские смогли за руку посадить дебошира в машину.

Источник: 78.ru

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Личность неадекватного мужчины на данный момент не установлена.