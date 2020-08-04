Жительница Мурино вышла в финал Международного конкурса красоты

Наталия Ступникова стала финалисткой V юбилейного конкурса красоты и таланта среди девушек на инвалидных колясках «Невская краса-2020».

Вместе с Наталией в финал, который состоится 11 сентября в историческом парке «Россия ─ моя история» Санкт-Петербурга, вышли 25 девушек из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Напомним, что в Конкурсе участвуют девушки и женщины на инвалидных колясках со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Онлайн-трансляция финала пройдет на официальной странице мероприятия в социальной сети ВКонтакте.

Как уже ранее писал ivbg.ru, жительница Киришей Алена Тяпкова победила в конкурсе красоты среди инвалидов «Невская краса» в 2017 году и представляла Россию в Польше. При этом на «Мисс Мира» 23-летняя Алена Тяпкова попала совершенно случайно — об этом она рассказала ivbg.ru ранее.