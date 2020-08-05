Вылетевший в Красноярск самолет вернулся в аэропорт Санкт-Петербурга из-за трещины в стекле

Самолёт, вылетевший в Красноярск, вернулся в петербургский аэропорт «Пулково» из-за трещины в стекле кабины, посадка прошла благополучно, сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»).

Самолёт, выполнявший рейс в Красноярск, вылетел из Пулково по расписанию в 20.16 мск. На его борту находились 108 пассажиров.

«После взлёта экипаж доложил о трещине в стекле кабины и решении о возврате в аэропорт вылета. Силы и средства аэропорта Пулково были приведены в полную готовность. Посадка прошла благополучно», — сказали в пресс-службе.

Самолёт совершил посадку в аэропорту Пулково в 21.15 мск.

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Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров к месту назначения, с ними работают представители авиакомпании.