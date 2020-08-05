Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал выпускников за шпаргалку и мобильный телефон на ЕГЭ

Два выпускника петербургских школ получили судебные штрафы за использование во время ЕГЭ мобильного телефона и шпаргалки, говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов города.

«(Выпускник школы) 13 июля 2020 года, в нарушение процедуры проведения ЕГЭ по истории, имел при себе справочные материалы (шпаргалку)… Вину признал», — говорится в сообщении.

Мировой судья судебного участка №46 Калининского района привлёк его к административной ответственности за нарушение требований к ведению образовательной деятельности. Суд назначил ему штраф в размере 3 тысяч рублей.

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Аналогичный штраф был назначен мировым судьёй судебного участка №17 Василеостровского района еще одному правонарушителю, который использовал мобильный телефон на ЕГЭ по русскому языку.