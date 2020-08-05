Завершился этап выдвижения и регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата ЗакСобрания Ленобласти шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, территориальная избирательная комиссия Выборгского муниципального района зарегистрировала пятерых кандидатов в депутаты: Вероника Каторгина («Справедливая Россия»), Михаил Макаров («Единая Россия»), Дмитрий Соловьев («Яблоко»), Илья Чаплыгин (ЛДПР), Евгений Шибанов (КПРФ).

Напомним, что на дополнительных выборах депутата выдвигались всего 8 кандидатов, но кандидат Э.В. Рощупкин («Родина») подал в ТИК заявление о снятии своей кандидатуры с выборов, кандидаты самовыдвиженцы А.А. Соколов и С.В. Титаренко не представили в установленный срок документы для регистрации.

Напомним, что выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года, досрочное голосование состоится 11 и 12 сентября. Подать заявление о выборе места голосования можно в любом отделении МФЦ, кроме бизнес-офисов, до 8 сентября 2020 года включительно. Для этого потребуется только паспорт. Также заявление можно подать на портале Госуслуг и в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий.

Как отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко, если ситуация с коронавирусом в регионе останется напряженной, то выборы, которые назначены на 13 сентября, пройдут в течение нескольких дней.

Ранее мы сообщали, что Александр Дрозденко уже подал документы для выдвижения кандидатом на должность главы региона. Помимо него документы также подали: Александр Калинин, выдвинутый политической партией «Социальной защиты», Александр Габитов, выдвинутый политической партией «Гражданская платформа», Андрей Лебедев, выдвинутый ЛДПР, Валерий Шинкаренко, выдвинутый партией «Родина».