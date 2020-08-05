Суд Санкт-Петербурга 23 сентября рассмотрит дело о выселении экс-жены Аршавина с детьми

Приморский районный суд Санкт-Петербурга 23 сентября рассмотрит иск Татьяны Аршавиной о выселении из дома Алисы Казьминой, бывшей супруги ее сына — футболиста Андрея Аршавина, следует из материалов суда.

«Истец – Аршавина Татьяна Ивановна… Ответчик – Казьмина Алиса Алексеевна… Судебное заседание… 23 сентября 2020 года… 10.20 мск», — сообщается в карточке дела на сайте районного суда.

По информации суда, в качестве ответчиков также выступают трое детей Казьминой. Дело относится к категории «о выселении из жилого помещения, принадлежащего на праве собственности». Иск принят к производству 17 марта.

В конце января юрист Александр Добровинский, который представляет интересы Казьминой, сообщал, что мать Аршавина отправила письмо его бывшей супруге с требованием съехать из дома, где Казьмина проживает с тремя детьми.

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Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Для футболиста это первый официальный брак, у него есть трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской. В июле прошлого года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак Аршавина с Казьминой.