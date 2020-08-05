Больницы в Бейруте и его предместьях переполнены ранеными — глава минздрава Ливана

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что после взрыва в порту Бейрута больницы в столице и ее окрестностях переполнены ранеными, а врачи испытывают нехватку медицинских принадлежностей.
Оценивая число погибших, Хасан информировал, что на текущий момент «насчитывается около 100 человек», однако «имеется много данных, указывающих на то, что число пропавших без вести значительно превышает эту цифру».
По словам министра, вчерашний мощный взрыв полностью разрушил четыре столичные больницы, из-за чего находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях. Это, подчеркнул Хасан, а также дефицит медикаментов и медицинских принадлежностей. Еще больше усугубило проблему, превратив «кризис в эпидемиологическую катастрофу».
Ливанский чиновник также добавил, что ситуация с ранеными существенно осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции. Оценивая текущее положение дел, Хасан описал его как «катастрофу в полном смысле слова».
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трёхдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, более 100 человек погибли и около 4 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.