В Сосновом Бору на открытых спортивных площадках пройдут мероприятия в честь Дня физкультурника

Мероприятия в честь Дня физкультурника пройдут в Сосновом Бору 8 августа. Все соревнования будут проводиться на свежем воздухе.

В 11.00 пройдет лыжероллерная гонка на биатлонной трассе СКК “Малахит”. Регистрация участников начнется за полчаса до старта — в 10.30.

В 12.00 — открытый чемпионат города по пляжным видам спорта состоится на пляже в Липово. Сосновоборцы сыграют в волейбол, футбол, теннис и петанк. Регистрация участников также начнется за полчаса до старта.

В 12.00 — на улице Солнечная у дома №23 состоится турнир по баскетболу 3×3, на танцевальной площадке в парке “Белые пески” — турнир по шахматам.