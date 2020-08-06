Обзорные экскурсии для небольших групп возобновятся в Эрмитаже с 7 августа

Обзорные экскурсии для групп до 5 человек возобновятся в Государственном Эрмитаже с 7 августа, сообщает петербургский музей.

«С 7 августа 2020 года в Государственном Эрмитаже возобновляются обзорные экскурсии по Главному музейному комплексу и Главному штабу для групп (не более пяти человек)», — сообщает музей на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Экскурсии будут проводиться ежедневно со вторника по воскресенье, по сеансам. Продолжительность экскурсии — два часа.

Отмечается, что обзорная экскурсия познакомит посетителей с Зимним дворцом и его парадными залами, а также с коллекциями музея, представленными в Малом, Большом и Новом Эрмитаже.

«Вместе с экскурсоводом гости поднимаются по торжественной Иорданской лестнице, проходят по анфиладе блистательных парадных залов Зимнего дворца, через Павильонный зал Малого Эрмитажа, со знаменитыми часами «Павлин», в Картинную галерею, где представлены творения великих мастеров итальянского Возрождения. Экскурсия даёт возможность увидеть выдающиеся произведения искусства европейских мастеров XVII столетия и наследие античной культуры, представленные в Новом Эрмитаже. Завершается экскурсия в зале, где находятся загадочные и таинственные памятники Древнего Египта», — говорится в сообщении.

Обзорная экскурсия по Главному штабу раскроет страницы истории здания, в восточном крыле которого до революции располагались Гражданские министерства Российской империи.

Посетители Главного штаба смогут познакомиться с одной из лучших в мире коллекций живописи импрессионистов и постимпрессионистов, посетить роскошные 27-комнатные апартаменты министра иностранных дел Российской Империи графа Нессельроде, где в исторических интерьерах представлены произведения русских и французских мастеров эпохи ампира, увидеть дипломатические дары Российскому императорскому двору, а также самое большое за пределами Германии собрание немецкой живописи XIX века.

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Ранее сообщалось, что Эрмитаж вновь открылся для индивидуальных посетителей с 15 июля, при этом любителям искусства необходимо соблюдать санитарные нормы: для них были введены сеансы и специальные маршруты, использование масок и перчаток обязательно. Посещение Главного музейного комплекса и Главного штаба ограничено двумя часами.