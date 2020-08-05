Школьный музей из Лодейного Поля стал победителем всероссийского конкурса

Музей «Живая связь времен» стал лучшим школьным музеем памяти Великой Отечественной войны. Конкурс проводила партия «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память».

Школьный музей «Живая связь времен» Лодейнопольской средней общеобразовательной школы №3 имени Героев Свири победил в номинации «Городской музей» среди регионов СЗФО. «Школьный краеведческий музей» Оредежской средней общеобразовательной школы занял почетное второе место в номинации «Сельский музей» по СЗФО.

Как рассказали в пресс-службе ЗаксСобарания Ленобласти, с победой директора Лодейнопольской СОШ № 3 имени Героев Свири Алексея Воронина поздравил по телефону председатель ЗакСобрания Ленобласти, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Бебенин. Сергей Михайлович также передал слова благодарности всему коллективу школы за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны.

«Для меня, как для депутата, представляющего Лодейнопольский район, особенно приятным событием стало первое место в этом конкурсе, — поделился спикер областного парламента Сергей Бебенин. — При этом должен сказать, что победа вполне заслуженная. Лодейнопольская школа № 3 даже названа именем Героев Свири. Школьный музей действительно очень сильный, молодёжь серьезно увлечена историей своего края, и это здорово, хорошей традицией стали слёты школьников».

Отметим, что Свирский рубеж стал непреодолимой преградой на пути врага, пытавшегося окружить Ленинград вторым блокадным кольцом. Оборона Лодейного Поля, Свирского рубежа сделала возможным существование легендарной «Дороги жизни».

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Конкурс проводился в два этапа — региональный и федеральный, в двух номинациях: «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей». Принять участие в нем могли, соответственно, городские и сельские средние образовательные учреждения, в которых есть музей, комната или уголок краеведческого и военно-исторического профиля, имеющие в своем составе экспозиции боевой славы и трудового подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны

Региональный этап проходил с февраля до 22 мая 2020 года. Для участия в федеральном этапе количество презентаций музеев-победителей регионального этапа составило 148: по номинации «Городской музей» — 75 презентаций, по номинации «Сельский музей» — 73 презентации.

От Ленинградской области были направлены презентации музеев в номинации «Городской музей» — школьный музей «Живая связь времен» Лодейнопольской средней общеобразовательной школы №3 имени Героев Свири и в номинации «Сельский музей» — «Школьный краеведческий музей» Оредежской средней общеобразовательной школы.

С 25 мая по 25 июня эксперты оценивали представленные материалы по трехбалльной системе по пяти критериям, определенным Положением о конкурсе. На основании полученных экспертных оценок был составлен рейтинг.